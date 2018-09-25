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Заключенный остался в тюрьме на неделю дольше ради фотографии с Тотти

Нападающий итальянской "Ромы" Франческо Тотти в своей автобиографии рассказал о необычном случае, который случился во время его визита в тюрьму "Ребиббия" в пригороде Рима.

"Мы прошлись по камерам, в которых находились болельщики разных команд. Со мной были игроки "Ромы" и "Лацио". Заключенные были так рады, словно их навестил Папа Римский. Один из них хотел сделать фото со мной, а я не мог понять его. Узнал, что его должны были выпустить неделю назад, но он захотел остаться, чтобы встретиться со мной", — приводит слова Тотти издание Football Italia.

"Газета.ру"
Теги: Тотти
Сегодня, 22:10
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