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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Юрген Клопп - о Сарри: вау, что за тренер! "Челси" сильно изменился при нем
Немецкий наставник английского "Ливерпуля" Юрген Клопп в преддверии матча третьего раунда Кубка Лиги с лондонским "Челси" высоко оценил работу своего коллеги Маурицио Сарри.
"То, как изменился при нем "Челси" — самое большое изменение за столь короткое время, что я только видел. Вау! Абсолютно другой стиль игры. Что за тренер! Я являюсь его поклонником с тех пор, как увидел игру "Наполи" при нем. Великолепный футбол, да еще при такой скомканной предсезонке. Мое уважение.
За игрой "Челси" приятно смотреть. Сарри проделал отличную работу. Люди постоянно говорят о "Манчестер Сити" и полностью забывают о "Челси". А это очень опытная команда. Они выигрывали АПЛ, а 80% игроков команды — дважды, они знают, как все устроено. Это очень сильная команда", — цитирует немецкого специалиста издание Football Italia.
"Газета.ру"
"То, как изменился при нем "Челси" — самое большое изменение за столь короткое время, что я только видел. Вау! Абсолютно другой стиль игры. Что за тренер! Я являюсь его поклонником с тех пор, как увидел игру "Наполи" при нем. Великолепный футбол, да еще при такой скомканной предсезонке. Мое уважение.
За игрой "Челси" приятно смотреть. Сарри проделал отличную работу. Люди постоянно говорят о "Манчестер Сити" и полностью забывают о "Челси". А это очень опытная команда. Они выигрывали АПЛ, а 80% игроков команды — дважды, они знают, как все устроено. Это очень сильная команда", — цитирует немецкого специалиста издание Football Italia.
"Газета.ру"
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