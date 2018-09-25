ФИФА планирует ограничить количество возможных аренд в одно трансферное окно

Комитет участников футбольного процесса Международной федерации футбола (ФИФА) разработал пакет реформ системы трансферов игроков, в ходе реализации которого предлагается ввести для клубов ограничение на количество арендных соглашений в рамках одного трансферного окна."Мы пригласили всех к столу переговоров, все ключевые действующие лица поняли, что мы должны принять меры. Это важный шаг на пути к достижению большей прозрачности и выработке консенсуса в проблемах агентов, аренд и других аспектов трансферной системы", — сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.В понедельник в Лондоне состоялась встреча, в которой принимали участие представители клубов, национальных чемпионатов, Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro), а также ассоциаций и конфедераций ФИФА. Был одобрен пакет предложений с целью повышения прозрачности трансферной системы и защиты ее целостности. Эти предложения будут представлены на утверждение совету ФИФА.