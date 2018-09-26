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«Продать манекен за 30 миллионов – это надо уметь!» Интернет угорает над появлением Головина на французском ТВ

Александр Головин перешёл в «Монако» в начале августа, но за пару месяцев почему-то так и не смог сняться в мини-ролике для представления составов в матчах чемпионата Франции. В итоге дебютный выход Александра в старте превратился в главный мем недели.

В общем, презентовали перед началом матча Головина как-то так.

«Продать манекен за 30 миллионов – это надо уметь!» Интернет угорает над появлением Головина на французском ТВ


Но это по телевидению, официальная же презентация состоялась раньше (да, слева от Вадима Васильева темнокожий парень по фамилии Жеббель).



Хотя эффектнее выглядел бы такой вариант презентации



Первый выход Головина на пустой стадион в Монте-Карло, который не заполнился и после разминки.



Действительно стоит отдать должное Евгению Гинеру.



Хотя многие пошли дальше манекена и нарекли Головина Фантомасом.



Головин восстановился после травмы, но по версии французских телевизионщиков этот персонаж ещё не доступен в игре.



«Терминатор» стал не единственным фильмом, который нас заставил вспомнить Александр. Его старые цитаты со стены «Вконтакте» незабываемы, как и фильм «Я, Робот».



Исходя из этого мема, Головину лучше играть защитника.



Так что же стало причиной такого представления россиянина? Попытались разобраться пользователи Sports.ru.



C таким загаром наш футболист действительно выглядит как белая ворона.



Скоро читайте на нашем сайте разбор первого полноценного матча Головина в «Монако» и узнаете, как выглядел Александр.





Роман Гуськов, Rusfootball.info
Теги: Головин Монако
Сегодня, 00:04
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№1 Написал: Frankenstein (Сегодня, 00:38) #
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Болеет за:
«Спартак»
Актуальная тема,только тут давно всем понятно было что Головин гавно и весь этот пиар по продаже и покупке манекена был осознанным шагом руководства Монако,для оказания финансовой помощи сидящему на бобах Гинеру,жаль только болельщиков Монако в этой ситуации
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
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