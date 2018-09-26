«Продать манекен за 30 миллионов – это надо уметь!» Интернет угорает над появлением Головина на французском ТВ

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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Александр Головин перешёл в «Монако» в начале августа, но за пару месяцев почему-то так и не смог сняться в мини-ролике для представления составов в матчах чемпионата Франции. В итоге дебютный выход Александра в старте превратился в главный мем недели.
В общем, презентовали перед началом матча Головина как-то так.
Но это по телевидению, официальная же презентация состоялась раньше (да, слева от Вадима Васильева темнокожий парень по фамилии Жеббель).
Хотя эффектнее выглядел бы такой вариант презентации
Первый выход Головина на пустой стадион в Монте-Карло, который не заполнился и после разминки.
Действительно стоит отдать должное Евгению Гинеру.
Хотя многие пошли дальше манекена и нарекли Головина Фантомасом.
Головин восстановился после травмы, но по версии французских телевизионщиков этот персонаж ещё не доступен в игре.
«Терминатор» стал не единственным фильмом, который нас заставил вспомнить Александр. Его старые цитаты со стены «Вконтакте» незабываемы, как и фильм «Я, Робот».
Исходя из этого мема, Головину лучше играть защитника.
Так что же стало причиной такого представления россиянина? Попытались разобраться пользователи Sports.ru.
C таким загаром наш футболист действительно выглядит как белая ворона.
Скоро читайте на нашем сайте разбор первого полноценного матча Головина в «Монако» и узнаете, как выглядел Александр.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
В общем, презентовали перед началом матча Головина как-то так.
Но это по телевидению, официальная же презентация состоялась раньше (да, слева от Вадима Васильева темнокожий парень по фамилии Жеббель).
Хотя эффектнее выглядел бы такой вариант презентации
Первый выход Головина на пустой стадион в Монте-Карло, который не заполнился и после разминки.
Александр Головин на предматчевой разминке, перед матчем с Анже pic.twitter.com/KwpXtytmNT— #ВГИК (@vgikofficial) September 25, 2018
Действительно стоит отдать должное Евгению Гинеру.
Гинер - гений!— FromSpace (@FromSpacexx) September 25, 2018
Продать манекен за 30 лямов, это надо уметь... pic.twitter.com/IbuuH4Q11Q
Хотя многие пошли дальше манекена и нарекли Головина Фантомасом.
У вас какой-то Фантомас ? pic.twitter.com/WmD8LvtPAc— Сборная России (@TeamRussia) September 25, 2018
Головин восстановился после травмы, но по версии французских телевизионщиков этот персонаж ещё не доступен в игре.
«Терминатор» стал не единственным фильмом, который нас заставил вспомнить Александр. Его старые цитаты со стены «Вконтакте» незабываемы, как и фильм «Я, Робот».
Исходя из этого мема, Головину лучше играть защитника.
Так что же стало причиной такого представления россиянина? Попытались разобраться пользователи Sports.ru.
C таким загаром наш футболист действительно выглядит как белая ворона.
Скоро читайте на нашем сайте разбор первого полноценного матча Головина в «Монако» и узнаете, как выглядел Александр.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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