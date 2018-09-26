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"Реал Соседад" и "Райо Валькано" сыграли вничью

"Реал Сосьедад" сыграл вничью с "Райо Вальекано" в матче 6-го тура чемпионата Испании - 2:2.

Чемпионат Испании

6 тур

"Реал Сосьедад" – "Райо Вальекано" 2:2

Голы: Орхильес, 5, Адвинкула, 31, Трехо, 36 (пен.), Жозе, 78

"Реал Сосьедад": Рульи, Родригеш, Сальдуа, Морено, Элустондо, Фуэнтес (Сурутуса, 77), Мерино, Субельдия (Ильяраменди, 61), Пардо (Жозе, 64), Оярсабаль, Орхильес

"Райо Вальекано": Гарсия, Адвинкула, Гальвес, Амат, Морено, Какута, Медран (Ванга, 65), Комесанья, Бебе (Эмбарба, 71), Трехо, Томас (Алегрия, 76)

Предупреждения: Субельдия, 15, Адвинкула, 61, Какута, 62, Морено, 77, Мерино, 81, Сальдуа, 89, Трехо, 90+1
Теги: Реал Сосьедад Райо Вальекано
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