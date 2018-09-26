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"Дерби Каунти" Фрэнка Лэмпарда выбил "Манчестер Юнайтед" из Кубка английской лиги

В матче 3-го раунда Кубка английской лиги "Манчестер Юнайтед" играл с "Дерби Каунти", который возглавляет экс-капитан "Челси" Фрэнк Лэмпард.

Встреча проходила на стадионе "Олд Траффорд" и завершилась победой гостей в серии послематчевых пенальти – 2:2, по пенальти – 8:7.

Кубок Англии

3 раунд

"Манчестер Юнайтед" – "Дерби Каунти" 2:2

Голы: Мата, 3, Уилсон, 60, Мэрриот, 85, Мэрриот, 85, Феллайни, 90+5

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Далот, Янг, Бейи, Джонс, Матич, Мата (Грант, 70), Эррера (Фред, 63), Лингард (Феллайни, 63), Лукаку, Марсьяль

"Дерби Каунти": Карсон, Богл (Уисдом, 87), Форсит, Кио, Томори, Джонсон, Брайсон, Маунт, Уилсон, Беннетт (Йозефзон, 77), Наджент (Мэрриот, 79)

Предупреждения: Беннетт, 25, Форсит, 49, Лингард, 55, Матич, 90+7

Удаления: Ромеро, 67
Теги: Дерби Каунти Манчестер Юнайтед
Сегодня, 00:13
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№2 Написал: Frankenstein (Сегодня, 00:28) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
говночашки давно уже не в почете smile
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 00:24) #
  • +2
  •  (4)

Мауриньо развалил уже дальше некуда, Фергюссона жаль, как же ему наверное больно смотреть на всё это..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
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