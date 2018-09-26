"Дерби Каунти" Фрэнка Лэмпарда выбил "Манчестер Юнайтед" из Кубка английской лиги

В матче 3-го раунда Кубка английской лиги "Манчестер Юнайтед" играл с "Дерби Каунти", который возглавляет экс-капитан "Челси" Фрэнк Лэмпард.Встреча проходила на стадионе "Олд Траффорд" и завершилась победой гостей в серии послематчевых пенальти – 2:2, по пенальти – 8:7.Кубок Англии3 раунд: Мата, 3, Уилсон, 60, Мэрриот, 85, Мэрриот, 85, Феллайни, 90+5"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Далот, Янг, Бейи, Джонс, Матич, Мата (Грант, 70), Эррера (Фред, 63), Лингард (Феллайни, 63), Лукаку, Марсьяль"Дерби Каунти": Карсон, Богл (Уисдом, 87), Форсит, Кио, Томори, Джонсон, Брайсон, Маунт, Уилсон, Беннетт (Йозефзон, 77), Наджент (Мэрриот, 79)Предупреждения: Беннетт, 25, Форсит, 49, Лингард, 55, Матич, 90+7Удаления: Ромеро, 67