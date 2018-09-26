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"Атлетико" дома разгромил "Уэску"

В матче 6-го тура Ла Лиги "Атлетико" одержал победу над "Уэской".

Чемпионат Испании

6 тур

"Атлетико" – "Уэска" 3:0

Голы: Гризманн, 17, Парти, 30, Коке, 34

"Атлетико": Облак, Годин, Хименес (Эрнандес, 39), Луис, Муньос, Лемар, Парти, Коке, Корреа, Гризманн (Калинич, 53), Коста (Мартинш, 65)

"Уэска": Вернер, Этчейта, Луизинью (Акапо, 69), Мирамон, Семеду, Мусто, Феррейро, Мелеро, Гальяр, Лонго (Авила, 56), Эрнандес (Агилера, 46)

Предупреждения: Семеду, 45+2, Мусто, 68
Теги: Атлетико
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