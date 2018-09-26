Фанату "Ромы", убившему болельщика "Наполи", смягчили приговор с 26 до 16 лет лишения свободы

Фанат "Ромы" Даниэле Де Сантис, который в 2014 году убил болельщика "Наполи" Чиро Эспозито, приговорен к 16 годам тюрьмы. Об этом сообщает Football Italia.Несчастный случай произошел 3 мая 2014 года перед финальным матчем Кубка Италии между "Фиорентиной" и "Наполи" во время массовых столкновений между фанатами.Де Сантис тогда выстрелил в Эспозито, но позже на суде уверял, что действовал исключительно в рамках самообороны, видя, как толпа фанатов движется в его сторону. Стоит отметить, что Де Сантис при этом выстрелил Эспозито в спину. В итоге пострадавший был доставлен в больницу. Врачи 53 дня боролись за жизнь Чиро, но спасти его не сумели.Изначально суд приговорил де Сантиса к 26 годам лишения свободы, но сегодня приговор был пересмотрен и смягчен до 16 лет заключения.