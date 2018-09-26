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Наставник "Ромы": нам не хватает согласованности во время матчей

Наставник "Ромы" Эусебио Ди Франческо прокомментировал предстоящий домашний матч шестого тура чемпионата Италии с "Фрозиноне" 26 сентября.

"Мы будем играть с "Фрозиноне" дома, и мы обязаны заработать три очка. Мы все знаем, что у нас все плохо, но мы все знаем, что можем подняться на вершину. Мы не очень хороши физически или технически, нам не хватает согласованности во время матчей", — признался итальянец в интервью Football Italia.

После пяти стартовых туров подопечные Ди Франческо набрали лишь пять очков и занимают в турнирной таблице Серии А непривычное 14-е место. В нынешнем сезоне "Рома" одержала лишь одну победу.

"Газета.ру"
Теги: Рома
Сегодня, 02:41
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