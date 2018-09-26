Наставник "Ромы": нам не хватает согласованности во время матчей

Наставник "Ромы" Эусебио Ди Франческо прокомментировал предстоящий домашний матч шестого тура чемпионата Италии с "Фрозиноне" 26 сентября."Мы будем играть с "Фрозиноне" дома, и мы обязаны заработать три очка. Мы все знаем, что у нас все плохо, но мы все знаем, что можем подняться на вершину. Мы не очень хороши физически или технически, нам не хватает согласованности во время матчей", — признался итальянец в интервью Football Italia.После пяти стартовых туров подопечные Ди Франческо набрали лишь пять очков и занимают в турнирной таблице Серии А непривычное 14-е место. В нынешнем сезоне "Рома" одержала лишь одну победу.