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Леандру Жардим: я разочарован игрой "Монако"

Главный тренер "Монако" Леандру Жардим прокомментировал поражение своей команды в матче 7-го тура чемпионата Франции от "Анже" (0:1).

В стартовом составе монегасков впервые вышел российский полузащитник Александр Головин. 22-летний хавбек провел на поле весь матч.

"В предыдущих двух матчах я видел полную самоотдачу. А сегодня я разочарован. Команда играла не с тем отношением, которое я от них требовал. Были технические огрехи, неточные передачи. На будущее мы должны совершенствоваться в этом направлении", — приводит слова специалиста официальный сайт "Монако".

"Газета.ру"
Теги: Жардим Монако
Сегодня, 04:24
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