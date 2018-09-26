Леандру Жардим: я разочарован игрой "Монако"

Главный тренер "Монако" Леандру Жардим прокомментировал поражение своей команды в матче 7-го тура чемпионата Франции от "Анже" (0:1).В стартовом составе монегасков впервые вышел российский полузащитник Александр Головин. 22-летний хавбек провел на поле весь матч."В предыдущих двух матчах я видел полную самоотдачу. А сегодня я разочарован. Команда играла не с тем отношением, которое я от них требовал. Были технические огрехи, неточные передачи. На будущее мы должны совершенствоваться в этом направлении", — приводит слова специалиста официальный сайт "Монако".