Жозе Моуринью: "МЮ" должен был убить "Дерби Каунти"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал поражение своей команды в матче 3-го раунда Кубка английской лиги от "Дерби Каунти"."Красные дьяволы" уступили в серии пенальти со счетом 7:8 (2:2 в основное время) и покинули турнир."Мы не забивали, когда могли, а могли мы в первом тайме. У нас были хорошие моменты, чтобы убить "Дерби", но мы этого не сделали.До следующего сезона Кубок английской лиги нас больше не волнует. Это второстепенный турнир, в котором мы участвуем. Тем не менее, мы разочарованы", — приводит слова португальца ВВС.