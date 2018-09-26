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Жозе Моуринью: "МЮ" должен был убить "Дерби Каунти"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал поражение своей команды в матче 3-го раунда Кубка английской лиги от "Дерби Каунти".

"Красные дьяволы" уступили в серии пенальти со счетом 7:8 (2:2 в основное время) и покинули турнир.

"Мы не забивали, когда могли, а могли мы в первом тайме. У нас были хорошие моменты, чтобы убить "Дерби", но мы этого не сделали.

До следующего сезона Кубок английской лиги нас больше не волнует. Это второстепенный турнир, в котором мы участвуем. Тем не менее, мы разочарованы", — приводит слова португальца ВВС.

"Газета.ру"
Теги: Моуринью Манчестер Юнайтед Дерби Каунти
Сегодня, 04:45
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