Защитник "Барселоны" Клеман Лангле дисквалифицирован на один матч из-за удаления в игре 5-го тура чемпионата Испании против "Жироны"(2:2).Француз был удален судьей матча после просмотра видеоповтора за удар соперника локтем. Как информирует испанское издание Sport, дисциплинарный комитет не стал накладывать дополнительную дисквалификацию.Таким образом, 23-летний Лангле не поможет сине-гранатовым в игре 6-го тура против "Леганеса".