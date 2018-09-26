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Клеман Лангле дисквалифицирован на один матч

Защитник "Барселоны" Клеман Лангле дисквалифицирован на один матч из-за удаления в игре 5-го тура чемпионата Испании против "Жироны"(2:2).

Француз был удален судьей матча после просмотра видеоповтора за удар соперника локтем. Как информирует испанское издание Sport, дисциплинарный комитет не стал накладывать дополнительную дисквалификацию.

Таким образом, 23-летний Лангле не поможет сине-гранатовым в игре 6-го тура против "Леганеса".
Теги: Барселона
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