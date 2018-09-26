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Фрэнк Лэмпард: я в шоке от победы над "МЮ"

Главный тренер "Дерби Каунти" Фрэнк Лэмпард поделился эмоциями после победы над "Манчестер Юнайтед" в матче 3-го раунда Кубка английской лиги.

"Дерби" одолел "красных дьяволов" в серии пенальти со счетом 8:7 (2:2 в основное время). Игра проходила на стадионе "Олд Траффорд".

"Я в шоке! Что за игра! Пропустить быстрый гол на «Олд Траффорд» и так здорово играть, как мы... Это потрясающе. Мы проявили характер", — приводит слова Лэмпарда ВВС.

"Газета.ру"
Теги: Лэмпард Дерби Каунти Манчестер Юнайтед
Сегодня, 05:16
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