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Ули Хенесс: Германия должна получить Евро-2024 - отдавать турнир Турции просто глупо

Президент "Баварии" Ули Хенесс выступил против кандидатуры Турции в качестве страны-хозяйки Евро-2024.

"Я убежден - Германия должна получить право проведения Евро-2024. Отдавать турнир Турции в ее нынешнем положении было бы крайне глупо.

С ее нынешними экономическими проблемами не могу представить, чтобы у Германии были худшие шансы", – заявил Хенесс.

УЕФА определит место проведения Евро-2024 в четверг. Единственными претендентами являются Германия и Турция.

Sport1
Сегодня, 08:18
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