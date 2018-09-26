Ули Хенесс: Германия должна получить Евро-2024 - отдавать турнир Турции просто глупо

Президент "Баварии" Ули Хенесс выступил против кандидатуры Турции в качестве страны-хозяйки Евро-2024."Я убежден - Германия должна получить право проведения Евро-2024. Отдавать турнир Турции в ее нынешнем положении было бы крайне глупо.С ее нынешними экономическими проблемами не могу представить, чтобы у Германии были худшие шансы", – заявил Хенесс.УЕФА определит место проведения Евро-2024 в четверг. Единственными претендентами являются Германия и Турция.