Владелец "Фулхэма" достиг договоренности о покупке Уэмбли за 788 млн долларов

Футбольная ассоциация Англии (FA) согласовала условия продажи лондонского стадиона "Уэмбли" владельцу "Фулхэма" Шахиду Хану.Сумма сделки составит 788 миллионов долларов, при этом FA сможет выкупить стадион обратно, если новый владелец арены не будет должным образом выполнять свои контрактные обязательства.Ранее сообщалось, что на стадионе могут быть проведены некоторые матчи команды американской Национальной футбольной лиги (НФЛ) "Джексонвилль Джэгуарс", которая также принадлежит Хану.