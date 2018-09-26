Гари Линекер: мы становимся свидетелями рождения новой тренерской звезды

Экс-нападающий сборной Англии, а ныне эксперт английского телевидения Гари Линекер высоко оценил роль главного тренера "Дерби Каунти" Фрэнка Лэмпарда в победе над "Манчестер Юнайтед" (2:2, 8:7 по пенальти) в матче 3-го раунда Кубка английской лиги."Запомните этот момент - рождается новая тренерская звезда. Поздравляю "Дерби Каунти" и прекрасно сыгравших Фрэнка и его команду", – написал Линекер в твиттере.Стоит отметить, что Лэмпард выступал за "Челси" под руководством Жозе Моуринью с 2004 по 2007 и с 2013 по 2014 год.