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На ЧМ-2022 в Катаре могут быть введены послематчевые пенальти на групповом этапе

ФИФА рассматривает возможность введения серий пенальти на групповом этапе ЧМ-2022 в Катаре.

Нововведение связано с возможным расширением числа участников финальной стадии турнира с 32 до 48 сборных.

В этом случае команды будут разбиты на 16 групп по три в каждой, в плей-офф будут выходить команды, занявшие первое и второе места. Это может повысить вероятность ситуаций, когда для совместного выхода в плей-офф двум командам будет достаточно сыграть вничью между собой в заключительном туре.

Пенальти предполагается пробивать в матчах, завершившихся вничью, без проведения дополнительного времени. Победитель серии будет получать 2 очка, проигравший – 1 очко.

The Sun
Сегодня, 09:38
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№2 Написал: нетрал (Сегодня, 10:43) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
пусть играют до изнеможения...
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№1 Написал: Sergeevich (Сегодня, 09:43) #
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Болеет за:
«Зенит»
Идея конечно интересная.

Но если планируется "договорняк", то и пенальти не помогут - выиграет тот кто должен (не забить пенальти достаточно просто, хоть мимо бей).

Тем более если двум командам достаточно набрать по 1 очку в заключительном туре, то ничья их все равно устроит, а в пенальти лишь решат кто место выше займет.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
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