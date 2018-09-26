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Игорь Яновский: в "Монако" перестройка, так что Головину потребуется время, чтобы проявить себя

Экс-полузащитник ЦСКА и "ПСЖ" Игорь Яновский считает, что Александру Головину потребуется некоторое время, чтобы проявить себя в "Монако".

"Видно, что у "Монако" отсутствует внятная игра. Даже не знаю, почему. Естественно, Головину тяжело в такой ситуации, когда команда явно не на ходу, плюс он только добирает кондиции после травмы.

Футболисты просто не понимают, во что им надо играть… Связи на поле не просматриваются. Команда перестраивается, на это нужно время. Но, я уверен, все образуется.

Главное, чтобы Головин в "Монако" не тушевался, проявлял себя. Класса ему должно хватить", - сказал Яновский.

Накануне команда россиянина потерпела поражение от "Анже" (0:1) в седьмом туре лиги 1. Добавим, что Головин впервые после восстановления от травмы провел на поле весь матч.

СЭ
Теги: Головин Монако
Сегодня, 09:45
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