Чемпионат Индонезии приостановлен по причине смерти болельщика

Чемпионат Индонезии приостановлен на неопределенный срок в связи с убийством фаната перед матчем 23-го тура национального первенства.23-летний Харингга Сирла был до смерти избит железными прутьями и досками. По этому инциденту были арестованы 10 человек.Напомним, также на прошлой неделе в Индонезии футболисты избили судью за назначенный пенальти.