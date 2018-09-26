Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Чемпионат Индонезии приостановлен по причине смерти болельщика

Чемпионат Индонезии приостановлен на неопределенный срок в связи с убийством фаната перед матчем 23-го тура национального первенства.

23-летний Харингга Сирла был до смерти избит железными прутьями и досками. По этому инциденту были арестованы 10 человек.

Напомним, также на прошлой неделе в Индонезии футболисты избили судью за назначенный пенальти.

Goal
Сегодня, 10:45
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: AdreiPeterbyrg Санкт-Петербург (Сегодня, 10:48) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
печально.
Такие вещи делают праздник футбола невозможным.
Регистрация: 27.03.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.