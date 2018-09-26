Полузащитник "Фулхэма" стал самым молодым футболистом в истории английского футбола

Полузащитник "Фулхэма" Харви Эллиотт, вышедший на поле в матче Кубка английской лиги против "Миллуолла", стал самым молодым игроком в истории английского футбола.Эллиотту на момент выхода на поле исполнилось 15 лет и 174 дня.Он побил рекорд Эшли Чемберса из "Лестера", который сыграл против "Блэкпула" в 2005 году в возрасте 15 лет и 203 дней.Ранее в СМИ была информация, что в приобретении Эллиотта заинтересованы "Челси" и "Барселона".