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Полузащитник "Фулхэма" стал самым молодым футболистом в истории английского футбола

Полузащитник "Фулхэма" Харви Эллиотт, вышедший на поле в матче Кубка английской лиги против "Миллуолла", стал самым молодым игроком в истории английского футбола.

Эллиотту на момент выхода на поле исполнилось 15 лет и 174 дня.

Он побил рекорд Эшли Чемберса из "Лестера", который сыграл против "Блэкпула" в 2005 году в возрасте 15 лет и 203 дней.

Ранее в СМИ была информация, что в приобретении Эллиотта заинтересованы "Челси" и "Барселона".
Теги: Фулхэм
Сегодня, 11:13
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