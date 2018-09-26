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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Оренбург
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Полузащитник "Фулхэма" стал самым молодым футболистом в истории английского футбола
Полузащитник "Фулхэма" Харви Эллиотт, вышедший на поле в матче Кубка английской лиги против "Миллуолла", стал самым молодым игроком в истории английского футбола.
Эллиотту на момент выхода на поле исполнилось 15 лет и 174 дня.
Он побил рекорд Эшли Чемберса из "Лестера", который сыграл против "Блэкпула" в 2005 году в возрасте 15 лет и 203 дней.
Ранее в СМИ была информация, что в приобретении Эллиотта заинтересованы "Челси" и "Барселона".
Эллиотту на момент выхода на поле исполнилось 15 лет и 174 дня.
Он побил рекорд Эшли Чемберса из "Лестера", который сыграл против "Блэкпула" в 2005 году в возрасте 15 лет и 203 дней.
Ранее в СМИ была информация, что в приобретении Эллиотта заинтересованы "Челси" и "Барселона".
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