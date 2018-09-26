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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Конфликт выходит на новый уровень? Реакция Погба на слова Моуринью на тренировке "МЮ" (видео)
На сегодняшней тренировке "Манчестер Юнайтед" главный тренер команды Жозе Моуринью что-то сказал полузащитнику Полю Погба, который подбежал к тренерам, чтобы поздороваться.
Слова португальца удивили француза. Он в свою очередь не стал молчать. О чем именно говорили оба, пока неизвестно.
Напомним, ранее португальский наставник сообщил, что француз никогда не будет капитаном "Манчестер Юнайтед". Позже появилась информация, что Погба хочет уйти, а напряженной ситуацией намерены воспользоваться в "Барселоне".
Слова португальца удивили француза. Он в свою очередь не стал молчать. О чем именно говорили оба, пока неизвестно.
Напомним, ранее португальский наставник сообщил, что француз никогда не будет капитаном "Манчестер Юнайтед". Позже появилась информация, что Погба хочет уйти, а напряженной ситуацией намерены воспользоваться в "Барселоне".
JUST IN! ?— Sky Sports News (@SkySportsNews) September 26, 2018
Frosty footage just in from @ManUtd's training session between Paul Pogba and Jose Mourinho… ??
What has been said between the pair this morning? ? pic.twitter.com/nRiTEgDJlH
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