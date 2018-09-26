Конфликт выходит на новый уровень? Реакция Погба на слова Моуринью на тренировке "МЮ" (видео)

JUST IN! ?



Frosty footage just in from @ManUtd's training session between Paul Pogba and Jose Mourinho… ??



What has been said between the pair this morning? ? pic.twitter.com/nRiTEgDJlH — Sky Sports News (@SkySportsNews) September 26, 2018

На сегодняшней тренировке "Манчестер Юнайтед" главный тренер команды Жозе Моуринью что-то сказал полузащитнику Полю Погба, который подбежал к тренерам, чтобы поздороваться.Слова португальца удивили француза. Он в свою очередь не стал молчать. О чем именно говорили оба, пока неизвестно.Напомним, ранее португальский наставник сообщил, что француз никогда не будет капитаном "Манчестер Юнайтед". Позже появилась информация, что Погба хочет уйти, а напряженной ситуацией намерены воспользоваться в "Барселоне".