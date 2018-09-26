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Конфликт выходит на новый уровень? Реакция Погба на слова Моуринью на тренировке "МЮ" (видео)

На сегодняшней тренировке "Манчестер Юнайтед" главный тренер команды Жозе Моуринью что-то сказал полузащитнику Полю Погба, который подбежал к тренерам, чтобы поздороваться.

Слова португальца удивили француза. Он в свою очередь не стал молчать. О чем именно говорили оба, пока неизвестно.

Напомним, ранее португальский наставник сообщил, что француз никогда не будет капитаном "Манчестер Юнайтед". Позже появилась информация, что Погба хочет уйти, а напряженной ситуацией намерены воспользоваться в "Барселоне".

Теги: Погба Моуринью Манчестер Юнайтед Видео
Сегодня, 16:01
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№2 Написал: нетрал (Сегодня, 16:57) #
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Болеет за:
«Зенит»
осадил немного...
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 16:38) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Если Маур доработает до конца сезона это будет чудом.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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