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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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18:19
Валерий Непомнящий рассказал о своём отношении к идее введения пенальти на групповом этапе ЧМ-2022
Валерий Непомнящий рассказал о своём отношении к идее введения пенальти на групповом этапе ЧМ-2022
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Конфликт выходит на новый уровень? Реакция Погба на слова Моуринью на тренировке "МЮ" (видео) (3)
Конфликт выходит на новый уровень? Реакция Погба на слова Моуринью на тренировке "МЮ" (видео) (3)
13:59
В основное время матча "СКА-Хабаровск" - "Ахмат" зафиксирована ничья, командам предстоит провести дополнительные 30 минут (1)
В основное время матча "СКА-Хабаровск" - "Ахмат" зафиксирована ничья, командам предстоит провести дополнительные 30 минут (1)
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Чемпион мира по биатлону: хочу получить ЗМС за существенную победу, а не за восьмое место (18)
Чемпион мира по биатлону: хочу получить ЗМС за существенную победу, а не за восьмое место (18)
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Артем Ребров: я трудяга, который никогда не останавливается - моя карьера похожа на труд шахтера (15)
Артем Ребров: я трудяга, который никогда не останавливается - моя карьера похожа на труд шахтера (15)
09:45
Игорь Яновский: в "Монако" перестройка, так что Головину потребуется время, чтобы проявить себя (1)
Игорь Яновский: в "Монако" перестройка, так что Головину потребуется время, чтобы проявить себя (1)
Футболисты БАТЭ весь сезон будут играть с траурными повязками
БАТЭ обратился в АБФФ с ходатайством разрешить игрокам клуба выходить на поле с траурными повязками в оставшихся до окончания нынешнего года поединках чемпионата и Кубка страны. АБФФ удовлетворила просьбу.
Этим жестом будет почтена память ушедшего из жизни председателя правления клуба Анатолия Капского, который ушел из жизни 22 сентября. Ему было 53 года.
ФК БАТЭ
Этим жестом будет почтена память ушедшего из жизни председателя правления клуба Анатолия Капского, который ушел из жизни 22 сентября. Ему было 53 года.
ФК БАТЭ
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