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Футболисты БАТЭ весь сезон будут играть с траурными повязками

БАТЭ обратился в АБФФ с ходатайством разрешить игрокам клуба выходить на поле с траурными повязками в оставшихся до окончания нынешнего года поединках чемпионата и Кубка страны. АБФФ удовлетворила просьбу.

Этим жестом будет почтена память ушедшего из жизни председателя правления клуба Анатолия Капского, который ушел из жизни 22 сентября. Ему было 53 года.

ФК БАТЭ
Теги: БАТЭ
Сегодня, 17:21
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