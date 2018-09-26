Футболисты БАТЭ весь сезон будут играть с траурными повязками

БАТЭ обратился в АБФФ с ходатайством разрешить игрокам клуба выходить на поле с траурными повязками в оставшихся до окончания нынешнего года поединках чемпионата и Кубка страны. АБФФ удовлетворила просьбу.Этим жестом будет почтена память ушедшего из жизни председателя правления клуба Анатолия Капского, который ушел из жизни 22 сентября. Ему было 53 года.