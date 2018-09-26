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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Денису Глушакову предстоит поделить с женой особняк на Новой Риге, квартиры в Москве и "Бентли" (7)
Денису Глушакову предстоит поделить с женой особняк на Новой Риге, квартиры в Москве и "Бентли" (7)
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Валерий Непомнящий рассказал о своём отношении к идее введения пенальти на групповом этапе ЧМ-2022 (1)
Валерий Непомнящий рассказал о своём отношении к идее введения пенальти на групповом этапе ЧМ-2022 (1)
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Конфликт выходит на новый уровень? Реакция Погба на слова Моуринью на тренировке "МЮ" (видео) (3)
Конфликт выходит на новый уровень? Реакция Погба на слова Моуринью на тренировке "МЮ" (видео) (3)
"Ливерпуль" - "Челси": Миньоле и Кабальеро сыграют с первых минут
В 3-м раунде Кубка английской лиги "Ливерпуль" встречается с "Челси". Стали известны стартовые составы команд.
"Ливерпуль": Миньоле, Матип, Морено, Клайн, Ловрен, Кейта, Фабиньо, Шакири, Милнер, Мане, Старридж.
"Челси": Кабальеро, Кристенсен, Эмерсон, Аспиликуэта, Кэйхилл, Фабрегас, Мозес, Баркли, Ковачич, Виллиан, Мората.
"Ливерпуль": Миньоле, Матип, Морено, Клайн, Ловрен, Кейта, Фабиньо, Шакири, Милнер, Мане, Старридж.
"Челси": Кабальеро, Кристенсен, Эмерсон, Аспиликуэта, Кэйхилл, Фабрегас, Мозес, Баркли, Ковачич, Виллиан, Мората.
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