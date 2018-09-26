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"Ливерпуль" - "Челси": Миньоле и Кабальеро сыграют с первых минут

В 3-м раунде Кубка английской лиги "Ливерпуль" встречается с "Челси". Стали известны стартовые составы команд.

"Ливерпуль": Миньоле, Матип, Морено, Клайн, Ловрен, Кейта, Фабиньо, Шакири, Милнер, Мане, Старридж.

"Челси": Кабальеро, Кристенсен, Эмерсон, Аспиликуэта, Кэйхилл, Фабрегас, Мозес, Баркли, Ковачич, Виллиан, Мората.
Теги: Челси Ливерпуль
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