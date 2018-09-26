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"Байер" переиграл в гостях "Фортуну"

Чемпионат Германии

5 тур

"Фортуна" – "Байер" 1:2

Гол: Хеннингс, 90+4 - Фолланд, 51, 60

"Фортуна": Рензинг, Гисельман, Айхан, Каминьски, Циммерман, Моралес, Циммер (Усами, 74), Штёгер (Дукш, 65), Зоботтка, Хеннингс, Раман (Лукебакио, 58)

"Байер": Градецки, Едвай (Вайзер, 46), Венделл, Та, Свен Бендер, Ларс Бендер (Драгович, 72), Кор, Хавец (Брандт, 65), Фолланд, Телин, Бэйли

Предупреждения: Хавец, 42, Айхан, 42, Бэйли, 43, Моралес, 73
Теги: Фортуна Байер
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