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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Байер" переиграл в гостях "Фортуну"
Чемпионат Германии
5 тур
"Фортуна" – "Байер" 1:2
Гол: Хеннингс, 90+4 - Фолланд, 51, 60
"Фортуна": Рензинг, Гисельман, Айхан, Каминьски, Циммерман, Моралес, Циммер (Усами, 74), Штёгер (Дукш, 65), Зоботтка, Хеннингс, Раман (Лукебакио, 58)
"Байер": Градецки, Едвай (Вайзер, 46), Венделл, Та, Свен Бендер, Ларс Бендер (Драгович, 72), Кор, Хавец (Брандт, 65), Фолланд, Телин, Бэйли
Предупреждения: Хавец, 42, Айхан, 42, Бэйли, 43, Моралес, 73
5 тур
"Фортуна" – "Байер" 1:2
Гол: Хеннингс, 90+4 - Фолланд, 51, 60
"Фортуна": Рензинг, Гисельман, Айхан, Каминьски, Циммерман, Моралес, Циммер (Усами, 74), Штёгер (Дукш, 65), Зоботтка, Хеннингс, Раман (Лукебакио, 58)
"Байер": Градецки, Едвай (Вайзер, 46), Венделл, Та, Свен Бендер, Ларс Бендер (Драгович, 72), Кор, Хавец (Брандт, 65), Фолланд, Телин, Бэйли
Предупреждения: Хавец, 42, Айхан, 42, Бэйли, 43, Моралес, 73
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