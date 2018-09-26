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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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"Лацио" взял верх над "Удинезе"
"Лацио" обыграл "Удинезе" в матче 6-го тура чемпионата Италии.
Чемпионат Италии
6 тур
"Удинезе" – "Лацио" 1:2
Гол: Нуйтинк, 80 - Ачерби, 61, Корреа, 66
"Удинезе": Скуффет, Ларсен, Самир, Трост-Эконг, Нуйтинк, Мандрагора, Фофана, Барак (Теодорчик, 73), Де Пауль, Мачис (Пуссетто, 67), Ласанья (Визо, 84)
"Лацио": Стракоша, Рамос (Бастос, 75), Ачерби, Уоллес, Габбарон, Лулич (Дурмиси, 56), Пароло, Альберто, Корреа, Бадель, Кайседо (Иммобиле, 56)
Предупреждения: Лулич, 42, Иммобиле, 81, Бадель, 85, Пуссетто,, 85, Дурмиси, 89, Трост-Эконг, 90+1, Стракоша, 90+6
Чемпионат Италии
6 тур
"Удинезе" – "Лацио" 1:2
Гол: Нуйтинк, 80 - Ачерби, 61, Корреа, 66
"Удинезе": Скуффет, Ларсен, Самир, Трост-Эконг, Нуйтинк, Мандрагора, Фофана, Барак (Теодорчик, 73), Де Пауль, Мачис (Пуссетто, 67), Ласанья (Визо, 84)
"Лацио": Стракоша, Рамос (Бастос, 75), Ачерби, Уоллес, Габбарон, Лулич (Дурмиси, 56), Пароло, Альберто, Корреа, Бадель, Кайседо (Иммобиле, 56)
Предупреждения: Лулич, 42, Иммобиле, 81, Бадель, 85, Пуссетто,, 85, Дурмиси, 89, Трост-Эконг, 90+1, Стракоша, 90+6
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