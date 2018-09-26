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"Витесс" Слуцкого с минимальным преимуществом выиграл у клуба 5-го дивизиона

"Витесс" выиграл у "РКАВ Волендама" в матче 1/32 финала Кубка Голландии.

Встреча завершилась со счетом 2:1.

"Волендам" представляет пятый по силе дивизион Голландии.

Кубок Голландии

1/32 финала

"РКАВ Волендам" - "Витесс" - 1:2

Голы: ван дер Верфф, 15 (0:1). Дарфалу, 43 (0:2). Тол, 84 (1:2).
Теги: Слуцкий Витесс
Вчера, 23:01
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