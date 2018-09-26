"Витесс" Слуцкого с минимальным преимуществом выиграл у клуба 5-го дивизиона

"Витесс" выиграл у "РКАВ Волендама" в матче 1/32 финала Кубка Голландии.Встреча завершилась со счетом 2:1."Волендам" представляет пятый по силе дивизион Голландии.Кубок Голландии1/32 финалаван дер Верфф, 15 (0:1). Дарфалу, 43 (0:2). Тол, 84 (1:2).