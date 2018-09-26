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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Витесс" Слуцкого с минимальным преимуществом выиграл у клуба 5-го дивизиона
"Витесс" выиграл у "РКАВ Волендама" в матче 1/32 финала Кубка Голландии.
Встреча завершилась со счетом 2:1.
"Волендам" представляет пятый по силе дивизион Голландии.
Кубок Голландии
1/32 финала
"РКАВ Волендам" - "Витесс" - 1:2
Голы: ван дер Верфф, 15 (0:1). Дарфалу, 43 (0:2). Тол, 84 (1:2).
Встреча завершилась со счетом 2:1.
"Волендам" представляет пятый по силе дивизион Голландии.
Кубок Голландии
1/32 финала
"РКАВ Волендам" - "Витесс" - 1:2
Голы: ван дер Верфф, 15 (0:1). Дарфалу, 43 (0:2). Тол, 84 (1:2).
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