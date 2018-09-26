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"Ювентус" уверенно обыграл "Болонью", Роналду отдал голевой пас

В матче 6-го тура Серии А "Ювентус" дома победил "Болонью" - 2:0. Форвард Криштиану Роналду провел всю встречу, но не смог забить. На его счету голевой пас на Блеза Матюиди.

Чемпионат Италии

6 тур

"Ювентус" – "Болонья" 2:0

Голы: Дибала, 12, Матюиди, 16

"Ювентус": Перин, Канселу, Бенатиа, Бонуччи, Барцальи, Куадрадо (Бернардески, 76), Бентанкур, Матюиди, Пьянич (Джан, 64), Роналду, Дибала

"Болонья": Скорупски, Мбайе, Дейкс, Пас, Ларанжера, Калабрези, Джемаили, Крейчи, Надь, Фальчинелли (Оквонкво, 68), Дестро (Сантандер, 68)

Предупреждения: Пьянич, 33, Пас, 37, Ларанжера, 67, Калабрези, 71, Куадрадо, 74

"Дженоа" – "Кьево" 2:0

Голы: Пёнтек, 42, Пандев, 54

"Дженоа": Раду, Перейра, Кришито, Сполли, Бираски, Ромуло, Лазович (Жуканович, 74), Хильемарк (Маццители, 78), Пандев (Беса, 56), Пёнтек, Куаме

"Кьево": Соррентино, Каччиаторе, Барба, Томович (Депаоли, 48), Россеттини, Радованович, Хетемай (Бирса, 55), Ригони, Лери (Пеллисье, 79), Джаккерини, Стемпиньски

Предупреждения: Лери, 3, Кришито, 12 Куаме, 15, Хетемай, 30, Пандев, 31, Пёнтек, 37, Депаоли, 56, Россеттини, 85
Теги: Ювентус Болонья
Вчера, 23:54
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