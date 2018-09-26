"Ювентус" уверенно обыграл "Болонью", Роналду отдал голевой пас

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:37
Дортмундская "Боруссия" разнесла "Нюрнберг"
Дортмундская "Боруссия" разнесла "Нюрнберг"
Вчера, 23:03
"Барселона" потерпела первое поражение в сезоне
"Барселона" потерпела первое поражение в сезоне
Вчера, 22:29
"Лацио" взял верх над "Удинезе"
"Лацио" взял верх над "Удинезе"
Вчера, 22:26
"Севилья" - "Реал": Промес остался в запасе (2)
"Севилья" - "Реал": Промес остался в запасе (2)
Вчера, 22:09
Сергей Семак: понравился настрой "Зенита" на матч с "Волгарем" (2)
Сергей Семак: понравился настрой "Зенита" на матч с "Волгарем" (2)
Вчера, 22:08
"Динамо" выбило "Торпедо" из Кубка России (1)
"Динамо" выбило "Торпедо" из Кубка России (1)
Вчера, 22:00
"Байер" переиграл в гостях "Фортуну"
"Байер" переиграл в гостях "Фортуну"
Вчера, 21:50
"Уфа" - первая команда РПЛ, которая вылетела из Кубка России (6)
"Уфа" - первая команда РПЛ, которая вылетела из Кубка России (6)
Вчера, 21:47
Владислав Фулга: поле было нашим преимуществом, "Спартак" не играет на таких полях (видео)
Владислав Фулга: поле было нашим преимуществом, "Спартак" не играет на таких полях (видео)
Вчера, 20:48
Денису Глушакову предстоит поделить с женой особняк на Новой Риге, квартиры в Москве и "Бентли" (7)
Денису Глушакову предстоит поделить с женой особняк на Новой Риге, квартиры в Москве и "Бентли" (7)
Вчера, 20:38
"Черноморец" не смог повторить подвиг "Метеора" (5)
"Черноморец" не смог повторить подвиг "Метеора" (5)
Вчера, 20:35
Владислав Радимов: именно пресса заставила команды премьер-лиги бороться за Кубок России (1)
Владислав Радимов: именно пресса заставила команды премьер-лиги бороться за Кубок России (1)
Вчера, 20:27
"Спартак" минимально переиграл "Черноморец" в Кубке России (43)
"Спартак" минимально переиграл "Черноморец" в Кубке России (43)
Вчера, 20:04
"Балтика" - "Локомотив": Ротенберг сыграет с первых минут (6)
"Балтика" - "Локомотив": Ротенберг сыграет с первых минут (6)
Вчера, 19:55
"Зенит" разгромил "Волгарь" и в 1/8 сыграет с "Ростовом" (17)
"Зенит" разгромил "Волгарь" и в 1/8 сыграет с "Ростовом" (17)
Вчера, 19:51
Валерий Карпин: у меня настрой на матч со "Спартаком" будет зашкаливать. Шутка (видео) (10)
Валерий Карпин: у меня настрой на матч со "Спартаком" будет зашкаливать. Шутка (видео) (10)
Вчера, 19:31
"Торпедо" - "Динамо": составы команд (1)
"Торпедо" - "Динамо": составы команд (1)
Вчера, 19:24
"Енисей" вышел в 1/8 финала Кубка России
"Енисей" вышел в 1/8 финала Кубка России
Вчера, 19:16
"Локомотив" в Калининграде поддержат 500 человек
"Локомотив" в Калининграде поддержат 500 человек
Вчера, 19:08
Александр Анюков забил за "Зенит" впервые за 6 лет (2)
Александр Анюков забил за "Зенит" впервые за 6 лет (2)
Вчера, 18:49
"Ростов" забил четыре безответных мяча в ворота "Сызрани" (5)
"Ростов" забил четыре безответных мяча в ворота "Сызрани" (5)
Вчера, 18:32
Роман Пилипчук: в таких играх и закаляется характер
Роман Пилипчук: в таких играх и закаляется характер
Вчера, 18:19
Валерий Непомнящий рассказал о своём отношении к идее введения пенальти на групповом этапе ЧМ-2022 (1)
Валерий Непомнящий рассказал о своём отношении к идее введения пенальти на групповом этапе ЧМ-2022 (1)
Вчера, 18:08
Вадим Евсеев: опять нет победы – это давит на команду, на меня (1)
Вадим Евсеев: опять нет победы – это давит на команду, на меня (1)
Вчера, 17:14
Борис Игнатьев: введение пенальти в группе ЧМ будет на руку более мастеровитым командам
Борис Игнатьев: введение пенальти в группе ЧМ будет на руку более мастеровитым командам
Вчера, 17:00
Антон Заболотный - в старте "Зенита" на матч с "Волгарем" (12)
Антон Заболотный - в старте "Зенита" на матч с "Волгарем" (12)
"Ювентус" уверенно обыграл "Болонью", Роналду отдал голевой пас
В матче 6-го тура Серии А "Ювентус" дома победил "Болонью" - 2:0. Форвард Криштиану Роналду провел всю встречу, но не смог забить. На его счету голевой пас на Блеза Матюиди.
Чемпионат Италии
6 тур
"Ювентус" – "Болонья" 2:0
Голы: Дибала, 12, Матюиди, 16
"Ювентус": Перин, Канселу, Бенатиа, Бонуччи, Барцальи, Куадрадо (Бернардески, 76), Бентанкур, Матюиди, Пьянич (Джан, 64), Роналду, Дибала
"Болонья": Скорупски, Мбайе, Дейкс, Пас, Ларанжера, Калабрези, Джемаили, Крейчи, Надь, Фальчинелли (Оквонкво, 68), Дестро (Сантандер, 68)
Предупреждения: Пьянич, 33, Пас, 37, Ларанжера, 67, Калабрези, 71, Куадрадо, 74
"Дженоа" – "Кьево" 2:0
Голы: Пёнтек, 42, Пандев, 54
"Дженоа": Раду, Перейра, Кришито, Сполли, Бираски, Ромуло, Лазович (Жуканович, 74), Хильемарк (Маццители, 78), Пандев (Беса, 56), Пёнтек, Куаме
"Кьево": Соррентино, Каччиаторе, Барба, Томович (Депаоли, 48), Россеттини, Радованович, Хетемай (Бирса, 55), Ригони, Лери (Пеллисье, 79), Джаккерини, Стемпиньски
Предупреждения: Лери, 3, Кришито, 12 Куаме, 15, Хетемай, 30, Пандев, 31, Пёнтек, 37, Депаоли, 56, Россеттини, 85
Чемпионат Италии
6 тур
"Ювентус" – "Болонья" 2:0
Голы: Дибала, 12, Матюиди, 16
"Ювентус": Перин, Канселу, Бенатиа, Бонуччи, Барцальи, Куадрадо (Бернардески, 76), Бентанкур, Матюиди, Пьянич (Джан, 64), Роналду, Дибала
"Болонья": Скорупски, Мбайе, Дейкс, Пас, Ларанжера, Калабрези, Джемаили, Крейчи, Надь, Фальчинелли (Оквонкво, 68), Дестро (Сантандер, 68)
Предупреждения: Пьянич, 33, Пас, 37, Ларанжера, 67, Калабрези, 71, Куадрадо, 74
"Дженоа" – "Кьево" 2:0
Голы: Пёнтек, 42, Пандев, 54
"Дженоа": Раду, Перейра, Кришито, Сполли, Бираски, Ромуло, Лазович (Жуканович, 74), Хильемарк (Маццители, 78), Пандев (Беса, 56), Пёнтек, Куаме
"Кьево": Соррентино, Каччиаторе, Барба, Томович (Депаоли, 48), Россеттини, Радованович, Хетемай (Бирса, 55), Ригони, Лери (Пеллисье, 79), Джаккерини, Стемпиньски
Предупреждения: Лери, 3, Кришито, 12 Куаме, 15, Хетемай, 30, Пандев, 31, Пёнтек, 37, Депаоли, 56, Россеттини, 85
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.