Новости партнеров

"Вест Хэм" забил 8 голов "Маклсфилду"

Кубок Англии

3 раунд

"Вест Хэм Юнайтед" – "Маклсфилд Таун" 8:0

Голы: Антонио, 29, Снодграсс, 32, Перес, 39, Фредерикс, 51, Огбонна, 54, Снодграсс, 60, Диангана, 67, 82

"Вест Хэм Юнайтед": Адриан, Фредерикс, Крессвел, Диоп, Огбонна, Снодграсс, Обьянг (Ковентри, 46), Санчес (Райс, 9), Диангана, Антонио (Повел, 61), Перес

"Маклсфилд Таун": О'Хара, Фитцпатрик, Келлехер, Граймс, Пирсон, Майсок, Лоу (Уэлч-Хейс, 68), Напа (Коби, 58), Уитакер, Марш, Смит (Блиссет, 58)
Теги: Вест Хэм
Сегодня, 00:09
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.