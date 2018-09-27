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Юрий Семин: были нужны большие волевые усилия, чтобы пройти в следующий раунд Кубка

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин подвел итоги матча 1/16 финала Олимп Кубка России с "Балтикой" (3:2, дополнительное время).

"Интересный матч был. Был хорош с обеих сторон. Мы имели преимущество, имели много моментов, но матч складывался не в нашу пользу. Пропускали, приходилось отыгрываться, а это было очень тяжело.

Ребята молодцы, проявили характер. Были нужны большие волевые усилия, чтобы пройти в следующий раунд Кубка, что мы и сделали", - цитирует Семина Sports.ru.
Теги: Семин Локомотив Балтика
Сегодня, 00:40
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№1 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 01:51) #
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Болеет за:
«Спартак»
Пора тебе Палыч вместе с супернапом твоим в зону вылета.....
Регистрация: 13.03.2012 [жалоба]
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