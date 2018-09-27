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Первым клубом одержавшим 1000 домашних побед в чемпионате Италии стал "Ювентус"

"Ювентус" в 6-м туре чемпионата Италии обыграл "Болонью" - 2:0.

Эта победа стала для туринского клуба 1000-й на своем поле. Команда стала первой в серии А, кому покорился этот рубеж.

Среди клубов топ-5 европейских чемпионатов "Юве" занимает восьмое место. Выше по этому показателю: "Ливерпуль" (1230), "Эвертон" (1224), "Арсенал" (1187) "МЮ" (1122), "Астон Вилла" (1106), "Реал" (1078) и "Барселона" (1067).

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Теги: Ювентус
Сегодня, 09:33
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№1 Написал: Sergeevich (Сегодня, 10:06) #
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Болеет за:
«Зенит»
Первые 5 команд из Англии, видимо потому что в этой стране чемпионат лет на 20 дольше проводят.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
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