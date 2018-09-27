Первым клубом одержавшим 1000 домашних побед в чемпионате Италии стал "Ювентус"

"Ювентус" в 6-м туре чемпионата Италии обыграл "Болонью" - 2:0.Эта победа стала для туринского клуба 1000-й на своем поле. Команда стала первой в серии А, кому покорился этот рубеж.Среди клубов топ-5 европейских чемпионатов "Юве" занимает восьмое место. Выше по этому показателю: "Ливерпуль" (1230), "Эвертон" (1224), "Арсенал" (1187) "МЮ" (1122), "Астон Вилла" (1106), "Реал" (1078) и "Барселона" (1067).