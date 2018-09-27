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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Марсело может пропустить матчи "Реала" с "Атлетико" и ЦСКА из-за травмы
Защитник мадридского "Реала" Марсело рискует пропустить ближайшие матчи сливочных.
Во встрече с "Севильей" в рамках шестого тура испанской Примеры, которая состоялась накануне, 26 сентября, Марсело получил повреждение и был вынужден покинуть поле в концовке матча.
Главный тренер "Реала" Хулен Лопетеги после игры заявил, что бразилец получил мышечную травму бедра, а точные сроки его восстановления станут известны сегодня, 27 сентября.
В ближайшую субботу, 29 сентября, "Реалу" встретиться в мадридском дерби с "Атлетико". А 2 октября "сливочные" в Лиге Чемпионов встретятся с ЦСКА в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
Goal
Во встрече с "Севильей" в рамках шестого тура испанской Примеры, которая состоялась накануне, 26 сентября, Марсело получил повреждение и был вынужден покинуть поле в концовке матча.
Главный тренер "Реала" Хулен Лопетеги после игры заявил, что бразилец получил мышечную травму бедра, а точные сроки его восстановления станут известны сегодня, 27 сентября.
В ближайшую субботу, 29 сентября, "Реалу" встретиться в мадридском дерби с "Атлетико". А 2 октября "сливочные" в Лиге Чемпионов встретятся с ЦСКА в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
Goal
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