Новости партнеров

Марсело может пропустить матчи "Реала" с "Атлетико" и ЦСКА из-за травмы

Защитник мадридского "Реала" Марсело рискует пропустить ближайшие матчи сливочных.

Во встрече с "Севильей" в рамках шестого тура испанской Примеры, которая состоялась накануне, 26 сентября, Марсело получил повреждение и был вынужден покинуть поле в концовке матча.

Главный тренер "Реала" Хулен Лопетеги после игры заявил, что бразилец получил мышечную травму бедра, а точные сроки его восстановления станут известны сегодня, 27 сентября.

В ближайшую субботу, 29 сентября, "Реалу" встретиться в мадридском дерби с "Атлетико". А 2 октября "сливочные" в Лиге Чемпионов встретятся с ЦСКА в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Goal
Теги: Реал Атлетико ЦСКА Марсело
Сегодня, 10:24
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 10:31) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Здоровья! Марсело всегда нравился,жаль что в Москве не сыграет. А там еще и Иско с аппендицитом
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.