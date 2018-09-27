Форвард "Валенсии" стал первым футболист в 21-м веке, забившим в чемпионатах Англии, Германии, Франции и Испании

"Валенсия" в матче 6-го тура сыграла вничью с "Сельтой" (1:1).Нападающий "Челси" Миши Батшуайи, выступающий на правах аренды за "летучих мышей", забил единственный гол "Валенсии" в этой встрече.24-летний бельгиец стал первым футболистом в 21-м веке, забившим в чемпионатах Англии, Германии, Франции и Испании.Батшуайи ранее выступал за дортмундскую "Боруссию", "Челси" и "Марсель".