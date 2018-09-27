Германия примет чемпионат Европы 2024 года

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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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17:34
Сергей Анохин: мы не снимаем с себя ответственность за безопасность матча "Енисей" - "Спартак"
Сергей Анохин: мы не снимаем с себя ответственность за безопасность матча "Енисей" - "Спартак"
15:11
"Сегодня малыш уже ходит" - Владислав Радимов рассказал о благородном поступке Сергея Галицкого (10)
"Сегодня малыш уже ходит" - Владислав Радимов рассказал о благородном поступке Сергея Галицкого (10)
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Прядкин: "Матч ТВ" гарантировал лиге 900 тыс. платных подписок на трансляции РПЛ к 2020 году (9)
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13:18
Андрей Чернышов: нужно жестче действовать с допуском к соревнованиям клубов с проблемными полями
Андрей Чернышов: нужно жестче действовать с допуском к соревнованиям клубов с проблемными полями
11:09
Форвард "Валенсии" стал первым футболист в 21-м веке, забившим в чемпионатах Англии, Германии, Франции и Испании
Форвард "Валенсии" стал первым футболист в 21-м веке, забившим в чемпионатах Англии, Германии, Франции и Испании
10:56
Бубнов: Ташаеву нужно активнее себя проявлять - пока он в "Спартаке" явно не в своей тарелке (7)
Бубнов: Ташаеву нужно активнее себя проявлять - пока он в "Спартаке" явно не в своей тарелке (7)
10:46
Ари: нужно хорошо играть в "Краснодаре", тогда тренерский штаб сборной России обратит на меня внимание (7)
Ари: нужно хорошо играть в "Краснодаре", тогда тренерский штаб сборной России обратит на меня внимание (7)
08:23
Артем Дзюба: мы бы прошли Англию в полуфинале ЧМ-2018, а в финале крупно бы проиграли Франции (11)
Артем Дзюба: мы бы прошли Англию в полуфинале ЧМ-2018, а в финале крупно бы проиграли Франции (11)
Германия примет чемпионат Европы 2024 года
Германия примет чемпионат Европы 2024 года, сообщает официальный Твиттер УЕФА. Другим претендентом на проведение этого турнира была Турция.
Турнир примут 10 городов: Берлин, Мюнхен, Дортмунд, Гельзенкирхен, Штутгарт, Гамбург, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг и Франкфурт.
Турнир примут 10 городов: Берлин, Мюнхен, Дортмунд, Гельзенкирхен, Штутгарт, Гамбург, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг и Франкфурт.
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