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Германия примет чемпионат Европы 2024 года

Германия примет чемпионат Европы 2024 года, сообщает официальный Твиттер УЕФА. Другим претендентом на проведение этого турнира была Турция.

Турнир примут 10 городов: Берлин, Мюнхен, Дортмунд, Гельзенкирхен, Штутгарт, Гамбург, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг и Франкфурт.
Сегодня, 17:08
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№4 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 17:34) #
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Болеет за:
«Кубань»
Варите побольше пива, я еду!


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10 лет
Регистрация: 23.06.2008 [жалоба]
№3 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 17:32) #
  • 0
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Болеет за:
«Зенит»
Отлично


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
№2 Написал: xxxxx Клинсбург (Сегодня, 17:11) #
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Болеет за:
ЦСКА
Нормально.


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Папа-Гиннер не скупись!
Регистрация: 27.03.2011 [жалоба]
№1 Написал: ckorp Санкт-Петербург (Сегодня, 17:10) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Кто бы сомневался.
Регистрация: 9.11.2010 [жалоба]
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