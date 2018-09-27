Германия примет чемпионат Европы 2024 года, сообщает официальный Твиттер УЕФА. Другим претендентом на проведение этого турнира была Турция.Турнир примут 10 городов: Берлин, Мюнхен, Дортмунд, Гельзенкирхен, Штутгарт, Гамбург, Дюссельдорф, Кельн, Лейпциг и Франкфурт.