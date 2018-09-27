Милан Шкриньяр близок к продлению контракта с "Интером"

Защитник "Интера" Милан Шкриньяр близок к подписанию нового соглашение с клубом, передает calciomercato.Сообщается, что зарплата 23-летнего футболиста существенно повысится и составит 3 миллиона евро в год.Словак выступает за "Интер" с 2017 года. В текущем сезоне он провел 6 матчей за миланский клуб и не отметился результативными действиями.