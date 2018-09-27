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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Самара
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Комиссия УЕФА посетит в октябре Санкт-Петербург в рамках подготовки к Евро-2020
Глава оргкомитета "Россия-2020" Алексей Сорокин рассказал, что комиссия УЕФА посетит в октябре Санкт-Петербург в рамках подготовки к чемпионату Европы.
Чемпионат Европы-2020 пройдет в 12 городах. Стадион "Санкт-Петербург" примет три матча группового этапа и четвертьфинал.
"Буквально две недели назад у нас была комиссия, мы готовимся к еще большей комиссии, она запланирована на октябрь. В сентябре мы больше говорили о документах, о приведении их в порядок. Это связано с тем, что со времени подписания бумаг "Зенит" стал концессионером стадиона.
Следующий шаг – принятие поправок, чтобы наше законодательство соответствовало требованиям турнира. Идет планомерная работа, каких-то сложностей не видим ни мы, ни наши коллеги в УЕФА. Стадион абсолютно рабочий, все ключевые функции на местах, игры проводятся. Каких-то разногласий или вопросов к нам нет.
Надо начинать работу по безопасности, транспорту, понимать, каким будет оформление города и стадиона. Все это привычные для нас виды деятельности. Масштаб, конечно, меньше, чем во время подготовки к чемпионату мира, но недооценивать ответственность не стоит", - цитирует Сорокина ТАСС.
Чемпионат Европы-2020 пройдет в 12 городах. Стадион "Санкт-Петербург" примет три матча группового этапа и четвертьфинал.
"Буквально две недели назад у нас была комиссия, мы готовимся к еще большей комиссии, она запланирована на октябрь. В сентябре мы больше говорили о документах, о приведении их в порядок. Это связано с тем, что со времени подписания бумаг "Зенит" стал концессионером стадиона.
Следующий шаг – принятие поправок, чтобы наше законодательство соответствовало требованиям турнира. Идет планомерная работа, каких-то сложностей не видим ни мы, ни наши коллеги в УЕФА. Стадион абсолютно рабочий, все ключевые функции на местах, игры проводятся. Каких-то разногласий или вопросов к нам нет.
Надо начинать работу по безопасности, транспорту, понимать, каким будет оформление города и стадиона. Все это привычные для нас виды деятельности. Масштаб, конечно, меньше, чем во время подготовки к чемпионату мира, но недооценивать ответственность не стоит", - цитирует Сорокина ТАСС.
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