Франческо Тотти рассказал о драке со Спаллетти в 2016 году

Бывший игрок и многолетний капитан "Ромы" Франческо Тотти в своей автобиографии рассказал о конфликте, который произошел у него с главным тренером Лучано Спаллетти в 2016 году."После одной из игры мы зашли в раздевалки и закрыли дверь. Тренер начал дико орать на нас. Мой шкафчик расположен дальше всех от входа, рядом с Даниэле Де России и Алессандро Флоренци. Я склонился над бутсами, а когда поднял голову, то увидел перед собой лицо Спаллетти. Он был в сантиметре от меня. Он сказал: "Ты притворяешься лидером и играешь в карты, несмотря на мой запрет. Тебе пора свалить из команды, ты меня задолбал!"Эти его слова окончательно вывели меня из себя. Спустя несколько секунд четыре человека уже разнимали нас и оттаскивали друг от друга. На этом наши отношения закончились. На пресс-конференции он успокоился, но все равно сказал, что удачный результат был достигнут не благодаря моему голу, а благодаря командным действиям", — приводит цитату из книги Тотти Football Italia.