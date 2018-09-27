Новости партнеров

Франческо Тотти рассказал о драке со Спаллетти в 2016 году

Бывший игрок и многолетний капитан "Ромы" Франческо Тотти в своей автобиографии рассказал о конфликте, который произошел у него с главным тренером Лучано Спаллетти в 2016 году.

"После одной из игры мы зашли в раздевалки и закрыли дверь. Тренер начал дико орать на нас. Мой шкафчик расположен дальше всех от входа, рядом с Даниэле Де России и Алессандро Флоренци. Я склонился над бутсами, а когда поднял голову, то увидел перед собой лицо Спаллетти. Он был в сантиметре от меня. Он сказал: "Ты притворяешься лидером и играешь в карты, несмотря на мой запрет. Тебе пора свалить из команды, ты меня задолбал!"

Эти его слова окончательно вывели меня из себя. Спустя несколько секунд четыре человека уже разнимали нас и оттаскивали друг от друга. На этом наши отношения закончились. На пресс-конференции он успокоился, но все равно сказал, что удачный результат был достигнут не благодаря моему голу, а благодаря командным действиям", — приводит цитату из книги Тотти Football Italia.
Теги: Тотти Рома Спаллетти
Сегодня, 21:05
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
5
(3)
№5 Написал: Manchester United (Сегодня, 22:42) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«МЮ»
Тотти мужик,Спагетти говно
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№4 Написал: KAZAK МОСКВА (Сегодня, 22:03) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Lokoflesh
на чистом итальянском!
нет, на чистейшем русском.

Вчера из Израиля пришла интересная новость — полузащитник «Зенита» Роман Широков в перерыве матча Объединенного кубка против «Шахтера» в раздевалке команды подрался с тренером команды Лучано Спаллетти. Футболист уже покинул расположение клуба и отправился в Санкт-Петербург, передает РБК daily.

Подробнее на РБК:
https://sportrbc.ru/news/575598d09a7947e47e1380aa?ruid=NaN


--------------------
http://www.stavkacity.ru прогнозы на спорт ежедневно
Регистрация: 25.10.2008 [жалоба]
№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 21:42) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: teacher
на чистом итальянском!

нет, на чистейшем русском. laughing


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№2 Написал: teacher (Сегодня, 21:24) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: KAZAK
Спаллетти и в Зените с игроками дрался, это ему не впервой.

А после вам об этом лично рассказывал, на чистом итальянском!
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
№1 Написал: KAZAK МОСКВА (Сегодня, 21:12) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Спаллетти и в Зените с игроками дрался, это ему не впервой.


--------------------
http://www.stavkacity.ru прогнозы на спорт ежедневно
Регистрация: 25.10.2008 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.