Партнер Неймара по "ПСЖ" считает манеру его игру раздражающей

Защитник "ПСЖ" Тома Менье прокомментировал манеру игры бразильского нападающего Неймара, вместе с которым играет за французский клуб."Он действующей в манере, которая может показаться его оппонентам раздражающей и надоедливой. Он умеет очень резко менять направление движения и останавливаться с мячом. Я понимаю, что это выводит из себя защитников противника. Но это наше преимущество.Соперники частенько получают на нем предупреждения. Им приходится контролировать себя, а Неймар может этим воспользоваться. Он хитер на поле и знает, как обмануть соперника. Он делает свое дело очень хорошо", — цитирует футболиста Goal.