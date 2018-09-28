Франческо Тотти: я ненавидел Недведа

Легенда "Ромы" Франческо Тотти в своей автобиографии рассказал о соперничестве с Павлом Недведом, вспомнив матч чемпионата мира 2006 года Италии с Чехией на групповом этапе."В том матче Недвед был в неотразимой форме. Однако Павел был ужасным нытиком - вы задели его, и он взлетел на 10 метров. Это заставляло вас хотеть ударить его. Но, чёрт возьми, он был хорош. Он был настолько хорош, что в этой игре Буффону пришлось совершить три или четыре суперсейва.Никогда не скрывал, что ненавижу его как игрока, но должен отдать ему должное за то, что он был очень добр ко мне в первый раз, когда мы встретились в Монте-Карло. Недвед подошёл и спросил, каково это — закончить свою игровую карьеру", — написано в автобиографии Тотти.