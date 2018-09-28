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Франческо Тотти: я ненавидел Недведа

Легенда "Ромы" Франческо Тотти в своей автобиографии рассказал о соперничестве с Павлом Недведом, вспомнив матч чемпионата мира 2006 года Италии с Чехией на групповом этапе.

"В том матче Недвед был в неотразимой форме. Однако Павел был ужасным нытиком - вы задели его, и он взлетел на 10 метров. Это заставляло вас хотеть ударить его. Но, чёрт возьми, он был хорош. Он был настолько хорош, что в этой игре Буффону пришлось совершить три или четыре суперсейва.

Никогда не скрывал, что ненавижу его как игрока, но должен отдать ему должное за то, что он был очень добр ко мне в первый раз, когда мы встретились в Монте-Карло. Недвед подошёл и спросил, каково это — закончить свою игровую карьеру", — написано в автобиографии Тотти.

Football Italia
Теги: Тотти Недвед Рома
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