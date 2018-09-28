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"Манчестер Юнайтед" за разрыв контракта с Моуринью должен будет заплатить огромную компенсацию

Руководство "Манчестер Юнайтед" пока не спешит увольнять главного тренера команды Жозе Моуриньо, несмотря на неудачные результаты и конфликты португальца с игроками.

По информации португальского издания A Bola, в случае увольнения клубу придется выплатить Моуринью не менее 26 млн евро.

Контракт Моуриньо с МЮ рассчитан до лета 2020 года.

A Bola
Теги: Манчестер Юнайтед Моуринью
Сегодня, 09:33
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№3 Написал: nedva Russia (Сегодня, 09:54) #
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Болеет за:
«Спартак»
Агент у Маура супермолодец!
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
№2 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 09:52) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
В следующий раз будут думать о деталях контракта))
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: safonas (Сегодня, 09:36) #
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во вляпались


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
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