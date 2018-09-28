Сегодня вышла видеоигра FIFA 19

Сегодня, 28 сентября состоялся релиз видеоигры FIFA 19.Игра доступна на PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360 и Nintendo Switch.Стандартная версия игры на PC стоит 2999 рублей, на PS3 и Nintendo Switch – 3499 рублей, на PS4 и Xbox One – 3999 рублей.В FIFA 19 появились режимы Лиги чемпионов и выживания, дополнительные правила для быстрых матчей, а также новая приемы игроков в игре.