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Сегодня вышла видеоигра FIFA 19

Сегодня, 28 сентября состоялся релиз видеоигры FIFA 19.

Игра доступна на PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360 и Nintendo Switch.

Стандартная версия игры на PC стоит 2999 рублей, на PS3 и Nintendo Switch – 3499 рублей, на PS4 и Xbox One – 3999 рублей.

В FIFA 19 появились режимы Лиги чемпионов и выживания, дополнительные правила для быстрых матчей, а также новая приемы игроков в игре.

EA Sports
Сегодня, 11:51
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№2 Написал: Черный Лис (Сегодня, 12:35) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Нет РПЛ - идите в жопу.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: dekkaktus Наша Раша (Сегодня, 12:06) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Краснодар»
ну и там больше нет нашей ПЛ )))
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
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