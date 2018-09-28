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Mirror: американский бизнесмен готов выкупить "Челси" - сделка может состояться уже на выходных

Британские СМИ сообщают, что лондонский "Челси" может быть продан новому владельцу уже на этой неделе.

Ранее сообщалось, что на клуб претендует самый богатый человек Великобритании Джим Рэтклифф. Однако, по данным Mirror, появился еще один претендент. Это американский крупный бизнесмен Пол Аллен. Он уже владеет клубом НБА ("Портленд Трэйл Блэйзерс") и НФЛ ("Сиэтл Сихоукс").

По данным издания, 65-летний предприниматель общался в Нью-Йорке с израильским агентом Пини Захави о возможности покупки клуба. Захави - близкий друг Абрамовича. Американец готов заплатить требуемые Абрамовичем 3 млрд фунтов. Сделка может быть оформлена уже на выходных.

В 2003 году Абрамович купил "Челси" за 140 миллионов фунтов. За это время клуб выиграл пять чемпионатов, пять Кубков и два Суперкубка Англии, три Кубка лиги, Лигу чемпионов и Лигу Европы (всего 17 трофеев).

Mirror
Теги: Челси Абрамович
Сегодня, 12:40
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№4 Написал: VitL Белгород (Сегодня, 14:36) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сержант
за 15 лет 17 трофеев и цена выросла в 21 раз.нормальный навар


ага, а сопутствующие расходы?
да только на зарплаты за 15 лет ушло на 2.5 ярда, а трансферы? а прочие расходы?

тут бы в нуль войти
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
№3 Написал: Босх Россия (Сегодня, 14:28) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Ништяк!
Ромчик! Продавай эту Челси к чертовой матери!
И сразу покупай ФК "Ростов".
Сразу вертаем Бердыева..и при бюджете в 50 млн евро Ростов выйиграет Лигу Чемпионов.Сразу.


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
№2 Написал: Beer-man Калининградская область (Сегодня, 13:38) #
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online

Цитата: Сержант
за 15 лет 17 трофеев и цена выросла в 21 раз.нормальный навар

Там вроде как долгов было еще на пару пароходов. Ну и вложений за это время было куча.


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Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016 [жалоба]
№1 Написал: Сержант КМВ (Сегодня, 13:31) #
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Болеет за:
ЦСКА
за 15 лет 17 трофеев и цена выросла в 21 раз.нормальный навар
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
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