Mirror: американский бизнесмен готов выкупить "Челси" - сделка может состояться уже на выходных

Британские СМИ сообщают, что лондонский "Челси" может быть продан новому владельцу уже на этой неделе.Ранее сообщалось, что на клуб претендует самый богатый человек Великобритании Джим Рэтклифф. Однако, по данным Mirror, появился еще один претендент. Это американский крупный бизнесмен Пол Аллен. Он уже владеет клубом НБА ("Портленд Трэйл Блэйзерс") и НФЛ ("Сиэтл Сихоукс").По данным издания, 65-летний предприниматель общался в Нью-Йорке с израильским агентом Пини Захави о возможности покупки клуба. Захави - близкий друг Абрамовича. Американец готов заплатить требуемые Абрамовичем 3 млрд фунтов. Сделка может быть оформлена уже на выходных.В 2003 году Абрамович купил "Челси" за 140 миллионов фунтов. За это время клуб выиграл пять чемпионатов, пять Кубков и два Суперкубка Англии, три Кубка лиги, Лигу чемпионов и Лигу Европы (всего 17 трофеев).