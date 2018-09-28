Романьоли извинился перед болельщиками "Милана" за результативную ошибку в матче с "Эмполи"

Защитник "Милана" Алессио Романьоли извинился перед болельщиками команды за голевую ошибку в матче с "Эмполи"."Я очень расстроен и зол на себя. Я беру ответственность на себя, этого не должно было случиться. Без этой ошибки игра закончилась бы по-другому. Приношу извинения болельщикам "Милана" и всем остальным, но мы наверстаем упущенное. Мы могли обеспечить себе победу раньше, в серии ты расплачиваешься за свои ошибки" - написал футболист в Инстаграме.