Новости партнеров

Романьоли извинился перед болельщиками "Милана" за результативную ошибку в матче с "Эмполи"

Защитник "Милана" Алессио Романьоли извинился перед болельщиками команды за голевую ошибку в матче с "Эмполи".

"Я очень расстроен и зол на себя. Я беру ответственность на себя, этого не должно было случиться. Без этой ошибки игра закончилась бы по-другому. Приношу извинения болельщикам "Милана" и всем остальным, но мы наверстаем упущенное. Мы могли обеспечить себе победу раньше, в серии ты расплачиваешься за свои ошибки" - написал футболист в Инстаграме.
Теги: Романьоли Милан
Сегодня, 16:34
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.