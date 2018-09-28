Сауль Ньигес: переход в "Реал"? Это невозможно

Полузащитник "Атлетико" Сауль Ньигес отметил, что никогда не будет играть за "Реал". При этом он не исключил, что покинет свою нынешнюю команду."Я не знаю, что произойдет в будущем, – цитирует A Bola Ньигеса. – У меня есть контракт до 2026 года. Я тут всем доволен. Но в футболе ничто не вечно. И все зависит не только от меня. Следует также учитывать интересы болельщиков, клуба, а также экономическую часть. Если вам предлагают где-то 20 миллионов евро, а здесь вы получаете 5 миллионов, то все очевидно".Переход в "Реал"? Это невозможно для меня. Очень сложно было бы. Нереально. Даже в мыслях.