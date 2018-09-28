Станислав Черчесов: Германия отлично справится с ролью организатора ЧЕ-2024

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов уверен, что Германия отлично справится с ролью организатора ЧЕ-2024."Уверен, Германия отлично справится с ролью организатора чемпионата Европы-2024. Кстати, 15 ноября в Лейпциге мы проведем контрольный матч с немецкой сборной и познакомимся с одним из городов, где через шесть лет пройдут матчи чемпионата Европы", - цитирует Черчесова пресс-служба национальной команды.