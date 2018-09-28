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Станислав Черчесов: Германия отлично справится с ролью организатора ЧЕ-2024

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов уверен, что Германия отлично справится с ролью организатора ЧЕ-2024.

"Уверен, Германия отлично справится с ролью организатора чемпионата Европы-2024. Кстати, 15 ноября в Лейпциге мы проведем контрольный матч с немецкой сборной и познакомимся с одним из городов, где через шесть лет пройдут матчи чемпионата Европы", - цитирует Черчесова пресс-служба национальной команды.
Теги: Черчесов
Сегодня, 18:50
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№5 Написал: yuri спб (Сегодня, 20:20) #
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Цитата: Pafnuty
online

yuri,
Ты задолбал уже про лысого барана писать!

Могу написать про орденоносца. Полегчает?


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№4 Написал: Pafnuty (Сегодня, 20:09) #
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yuri,
Ты задолбал уже про лысого барана писать! Че, "пластинку заело"? Все уже знают , что ты его презираешь, но не надо же под каждой новостью об этом писать.
Регистрация: 29.06.2018 [жалоба]
№3 Написал: yuri спб (Сегодня, 20:05) #
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online

Цитата: Pafnuty
Человек и кошка плачут у окошка,
Серый дождик каплет прямо на стекло.
К человеку с кошкой едет неотложка.
Человеку бедному мозг больной свело...(с)



Типа подъебка? А не идти бы вам вместе с лысым шашлычником и сосать сушку. Это предложение просто идиоту.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№2 Написал: Pafnuty (Сегодня, 20:02) #
  • -1
  •  (1)

Человек и кошка плачут у окошка,
Серый дождик каплет прямо на стекло.
К человеку с кошкой едет неотложка.
Человеку бедному мозг больной свело...(с)
Регистрация: 29.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 19:23) #
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  •  (0)
online

Ищ виль?Лысый баран сосал сушку по шоссе.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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