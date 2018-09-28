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Александр Головин остался в запасе "Монако" на матч против "Сент-Этьена"

"Монако" объявил состав на матч 8-го тура чемпионата Франции против "Сент-Этьена".

"Монако": Бенальо, Сидибе, Глик, Рагги, Баррека, Н'Дорам, Пеле, Траоре, Диоп, Фалькао, Силла.

Запасные: Си, Хенрикс, Ахолу, Шадли, Головин, Грандсир, Мбула.
Теги: Монако Головин
Вчера, 21:18
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(1)
№9 Написал: Batman (Вчера, 22:51) #
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Болеет за:
ЦСКА
Тем временем манака без Головина летит Сент Этьену)
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
№8 Написал: fd65 (Вчера, 22:21) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ничего личного....,- просто это уровень нашего ногомяча...Что Промес, что Головин- это не звезды, даже не звездочки .. , а средние игроки на фоне основного состава третьих-пятых клубов Испании и десятых Франции.....
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
№7 Написал: VitL Белгород (Вчера, 22:11) #
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Болеет за:
«Спартак»
Жиров начал вспоминаться
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
№6 Написал: Batman (Вчера, 21:42) #
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Болеет за:
ЦСКА
Миша Люберцы,
мнение свиноухих очень важно для нас)))
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
№5 Написал: Миша Люберцы (Вчера, 21:40) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Зато пресса у него великолепная. Лучший игрок в мире, сидящий вечно на банке. Очередной кидок Гинера.

Мне - лично насрать, на всех псевдо комментаторов и журналистов, которые не рубят в футболе. Для них он кумир и звезда , а для меня - бей - беги , о чем я писал еще полгода - год , тому назад. Чтобы играть в том же Монако, надо на поле не бегать, как ошалевший, а думать - головою . На поле , должен бегать мяч... Он такой же, как и Промес... му.ак. Тот то же , побежал в Севилью, думал на него будет играть вся Севилья... только таких Промесов там 11 человек в составе. Это в Спартаке на него играла вся команда и он владел мячом, а в Севильи , ему никто и паса не отдаст...Так и будут на табуретке сидеть...
Регистрация: 10.01.2014 [жалоба]
№4 Написал: Batman (Вчера, 21:35) #
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  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Сибирячок,
Ты прям испереживался за тамошних буржуев, на проценте от их трансферов сидишь чтоль?))))
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
№3 Написал: diego milito 22 (Вчера, 21:31) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Собрался матч посмотреть, отложу до выхода на поле Головина.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№2 Написал: Batman (Вчера, 21:28) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
Сибирячок,
Квинси Промес в Севилье laughing
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
№1 Написал: Сибирячок (Вчера, 21:23) #
  • -9
  •  (19)
online
Болеет за:
«Спартак»
Зато пресса у него великолепная. Лучший игрок в мире, сидящий вечно на банке. Очередной кидок Гинера.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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