Новости партнеров

Донецкий "Шахтер" разгромил на выезде "Карпаты" со счетом 6:1

Чемпионат Украины

10 тур

"Карпаты" – "Шахтёр" Д 1:6

Голы: Ракицкий, 13, Фернандо, 26, Мораес, 29, Марлос, 35, Бородай, 45+1 (пен.), Матвиенко, 79, Швед, 90+2

"Карпаты": Кучинский, Федецкий, Мехремич, Ковтун, Бородай, Ди Франко, Эрбес (Голодюк, 82), Карраскаль (Кльоц, 72), Мякушко (Мендес, 76), Швед, Гуцуляк

"Шахтёр" Д: Пятов, Матвиенко, Исмаили, Кривцов, Ракицкий, Степаненко (Патрик, 46), Марлос (Сиприано, 67), Майкон, Тайсон, Мораес (Кайоде, 71), Фернандо
Вчера, 21:32
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.