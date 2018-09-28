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Криштиану Роналду подаст в суд на немецкий журнал за статью об изнасиловании

Адвокаты нападающего Криштиану Роналду подадут в суд на немецкий журнал Spiegel, который ранее опубликовал статью об изнасиловании Кэтрин Майорги. Девушка обвинила португальца в том, что он надругался над американкой в 2009 году.

По данным издания, в январе 2010 года футболист заплатил девушке 375 тысяч долларов за неразглашение информации. Адвокаты Роналду утверждают, что статья является недопустимым сообщением о подозрениях в области частной жизни. Сторона футболиста будет добиваться компенсации от издания.

"СЭ"
Теги: Роналду Ювентус
Вчера, 21:58
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№2 Написал: pivo69 Германия (Вчера, 23:07) #
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Сторона футболиста будет добиваться компенсации от издания.

И,конечно же,отcосут не нагибаясь...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
№1 Написал: Gerolsteiner 1001 Gеrmany (Вчера, 22:22) #
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Болеет за:
«Спартак»
.Шпигель давно надо на свалку Из самых популярных журналов , хуже только Фокус . Да и Штерн не далеко ушел ...все спустились в желтизну . Лет 20-30 назад это были ведущие издания Германии , да всей Западной Европы.На равне с Нью Йорк Таймс, Тайм и Таймс, Франкфуртер альгемайне цайтунг , Ле Фигаро и многие другие.А сейчас все выше перечисленные издания вызываю иногда удивление и разочарование ...
Регистрация: 18.06.2015 [жалоба]
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