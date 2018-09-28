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Александр Головин прошел церемонию посвящения в "Монако" (видео)

22-летний полузащитник сборной России Александр Головин прошел церемонию посвящения в "Монако".

Футболист под аплодисменты команды исполнил на ужине песню группы Brainstorm "Ветер".

Теги: Головин Монако Видео
Вчера, 22:16
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(1)
№7 Написал: Batman (Вчера, 23:25) #
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Болеет за:
ЦСКА
DimonYA,
Прямо за щеку тебе. От Рапида превед
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
№6 Написал: DimonYA Одинцово (Вчера, 23:13) #
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Болеет за:
«Спартак»
ооо, ну теперь пизда Ажерам и Сент-Этьенам )))

явно ему этого и не хватало ))

сходи подрочи бэтмен ))
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
№5 Написал: Batman (Вчера, 23:03) #
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Болеет за:
ЦСКА
О млять, одни Елены Ваенги здесь собрались, пойду-ка я отсель)))
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
№4 Написал: Manchester United (Вчера, 22:55) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«МЮ»
опять чпокнули Монако с Головиным и еще долго будут тарабанить,вот и все посвящение)С такими трансферами как Головин,Монако обречен быть на дне и уйдет это говно с молотка так же как и Членси,а Головин будет с бедуинами в футбол гонять по пустыне вместе с Мусой ,звезды арабских загоновsmile
Регистрация: 9.03.2017 [жалоба]
№3 Написал: GPS (Вчера, 22:42) #
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Мдямс... Убожество. Кокорин и Мамаев в Монако ярче зажигали! smirk
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№2 Написал: utekay Россия (Вчера, 22:34) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
исполнил на ужине песню группы Brainstorm "Ветер".
какая гадость confused почему не "в Питере - пить"?


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№1 Написал: fd65 (Вчера, 22:25) #
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Болеет за:
«Спартак»
Далеко не П.Доминго.... ., впрочем, как и не Фалькао..... laughing
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
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