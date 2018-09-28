Источник: президент УЕФА помешал Турции выиграть выборы страны-хозяйки ЧЕ-2024

Действия президента УЕФА Александера Чеферина стали одной из причин поражения Турции в выборах страны-хозяйки чемпионата Европы 2024 года, сообщает Milliyet.По информации издания, первоначально 9 членов исполкома УЕФА собирались отдать свои голоса за Турцию, однако Чеферину удалось переубедить пятерых из них сделать выбор в пользу Германии. В том случае, если бы члены исполкома УЕФА не меняли своего мнения, Турция выиграла бы выборы по голосам со счётом 9:7.Напомним, Германия стала страной-хозяйкой турнира, собрав 12 голосов. За Турцию проголосовали четыре человека, а ещё один член исполкома УЕФА воздержался.Матчи чемпионата Европы 2024 года будут проходить Берлине, Кёльне, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Штутгарте. В турнире примут участие 24 команды.