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Криштиану Роналду: обвинения в мой адрес? Это ложь

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду прокомментировал информацию о том, что американка Кэтрин Майорга обвинила его в изнасиловании.

"Это ложь. Она хочет прославиться за счёт моего имени. Такие ситуации – часть моей работы", – сказал Роналду во время прямой трансляции в Instagram.

Ранее сообщалось, что португалец в 2009 году в отеле Лас-Вегаса изнасиловал Майоргу и заплатил ей, чтобы та не пошла в полицию.
Теги: Роналду Ювентус
Сегодня, 07:38
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№1 Написал: avnik море (Сегодня, 07:53) #
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Болеет за:
«Спартак»
Такие ситуации – часть моей работы", – сказал Роналду во время прямой трансляции в Instagram.

А чё тогда отказывается? )))


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